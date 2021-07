Calciomercato Avellino, per Castaldo c'è la concorrenza di due campane Il punto sulla trattativa per il ritorno del marcatore principe della storia biancoverde

Ci sono due rivali regionali per l'Avellino nella corsa a Luigi Castaldo. La Paganese, scampato il pericolo dell'esclusione dalla Serie C grazie all'accoglimento del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, ha offerto un contratto biennale al gigante di Giugliano. Sulle tracce di Castaldo c'è anche la Cavese, che vorrebbe affidargli il ruolo di leader tecnico e carismatico per tornare nel professionismo dopo la retrocessione in Serie D. L'Avellino ha sondato il terreno con l'agente del calciatore, Ernesto De Notariis, prendendo atto che il miglior marcatore di sempre della storia biancoverde, svincolato dallo scorso 30 giugno dalla Casertana, continua a viaggiare su cifre pari al proprio valore per quanto riguarda l'ingaggio. Da qui un momento di riflessione prima di formulare un'offerta ufficiale. Presto sarà, però, il momento di tirare le somme e decidere se farsi effettivamente davanti o meno. Castaldo vorrebbe chiudere la carriera riportando l'Avellino dove, suo malgrado, si è visto costretto a lasciarlo, ma c'è da trovare un punto d'incontro per quanto riguarda l'ingaggio.