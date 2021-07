Calciomercato, Paganese scatenata: vicini Castaldo e Zito Il club azzurrostellato ha annunciato anche l'arrivo di un portiere ex Messina

Paganese scatenata sul mercato. Dopo aver risolto il contratto con il centrocampista Daniel Onescu, annunciato l'arrivo del difensore Michele Murolo e il rinnovo di Matteo Zanini, il club azzurrostellato ha reso noto di aver raggiunto l'accordo per acquisire le prestazioni sportive di Leonardo Caruso. Il portiere, classe 1999, ex Messina, ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato sino al 30 giugno 2023. Messina sarà il vice di Paolo Baiocco, che ha recentemente prolungato per due stagioni il suo vincolo con la Paganese ed è risultato determinante per raggiungere la salvezza. Senza nulla togliere ai colleghi, i veri colpi potrebberò, però, essere esplosi a breve perché arrivano conferme in merito ai sostanziali passi in avanti nei negoziati per ingaggiare Luigi Castaldo e Antonio Zito. I due, grandi amici, potrebbero a breve ritrovarsi. Svanirebbe così, con ogni probabilità, l'ultima possibilità di rivedere in biancoverde il miglior marcatore di sempre, svincolatosi dopo tre anni alla Casertana, mentre per Zito si consumerebbe l'addio al Picerno.