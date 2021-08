Dossena: "Ben vengano nuovi arrivi per vincere il campionato" Campobasso - Avellino 2-2, il commento del difensore dei biancoverdi

Campobasso – Avellino 2-2, il commento di Dossena: “Queste amichevoli ci aiutano a mettere minuti nelle gambe. Venivamo da una settimana dura. Prendiamo questa partita come un buon banco di prova in vista del campionato. Stiamo lavorando sul nuovo modulo e qualche leggerezza ci sta. Abbiamo disputato un buon secondo tempo, ma dobbiamo crescere tutti insieme, come gruppo. Destabilizzati dalle voci di mercato? Credo sia giusto che arrivi gente per migliorare, rinforzare la squadra per vincere il campionato. Daremo il massimo. Ripartiamo da un gruppo coeso e forte. Gli acquisti della società ci daranno una grossa mano”.