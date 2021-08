DIRETTA / Avellino - Equipe Campania, cronaca testuale in tempo reale Al campo sportivo di Roccaraso quarto test precampionato per i biancoverdi

Al campo sportivo di Roccaraso secondo test nel giro di 24 ore per l'Avellino, che sfida gli svincolati dell'Equipe Campania: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

(Tocca o clicca qui, premi F5 o aggiorna la pagina per visulizzare gli aggiornamenti in diretta)

Avellino - Equipe Campania, le formazioni ufficiali.

Avellino (3-5-2): Pane; Sbraga, Miceli, L. Silvestri; Capone, Matera, De Francesco, D'Angelo, Tito; Maniero, Plescia. A disp.: Pizzella, Mastalli, Scognamiglio, Messina. All.: Braglia.

Equipe Campania: Mola, Mangiapia, Tumolillo, Perna, Siciliano, Mileto, Esposito, Coppola, Filogamo, Ciccarelli, Gargiulo. A disp.: D'Errico, Leso, Emma, Falcone, Granata, Masucci, Mehrabi. All.: Tudisco.

Pre partita

Secondo allenamento congiunto nel giro di 24 ore per l'Avellino, che, dopo aver battuto con il finale di 9-0 una Rappresentativa Mista di giovani calciatori di Serie D ed Eccellenza, torna in campo a Roccaraso per sfidare gli svincolati AIC dell'Equipe Campania. Braglia continua a rodare il 3-5-2, in risalita nelle gerarchie dei moduli tattici di riferimento, con il 4-3-1-2 che sembra non aver convinto in virtù dei calciatori attualmente a disposizione. Gioca chi ieri non è stato impiegato, come nei programmi, fatta eccezione per il montellese doc Capone, che oggi parte titolare dopo essere subentrato ed aver realizzato un gol. Prima gara non ufficiale con la maglia dei lupi per il neo-acquisto Plescia, che agisce in tandem con Maniero. Quest'ultimo, un'estate fa, fu prelevato dai biancoverdi proprio dall'Equipe Campania, con cui si stava allenando. Nemmeno in panchina Marco Silvestri, in uscita. Il centrocampista si è allenato prima del test.