Matera: "Mi sono sentito subito parte del gruppo. Braglia? Dice sempre una cosa" Prima conferenza stampa da calciatore dell'Avellino per il centrocampista ex Cavese

Avellino – Equipe Campania 6-0, il commento di Antonio Matera: “Per me l'importante non è il ruolo, se la mezzala, il regista, o il quinto di centrocampo, ma mettere minuti nelle gambe e cercare di dare il massimo per arrivare alla partita di domenica in una condizione che mi permetta e ci permetta di fare una buona gara. Sono entrato a far parte di un gruppo fantastico: 25 persone in grande armonia, in sintonia coi pensieri, che lavorano in maniera sinergica. Ci hanno accolto, per quanto riguarda noi neo-acquisti, come se fossimo qui da sempre. Braglia? Parla poco, vuole tutto sul campo. Se tu dimostri, ti premia. “Chi merita e chi corre gioca” dice sempre questo, lo ripete di continuo. La sua filosofia un calciatore non può che apprezzarla perché ti spinge a dare il massimo sapendo che verrai ripagato. Appena ho sentito dell'interesse dell'Avellino ho detto al mio procuratore di accettare. Ho voglia di riscatto, dopo la brutta annata con la Cavese. Voglio dare tutto e lo stesso vale per i miei compagni di squadra”.