Avellino, fine della telenovela: Castaldo ha firmato con la Paganese Contratto annuale. Salvo colpi di scena ritroverà un altro ex calciatore biancoverde

Luigi Castaldo è un calciatore della Paganese. L'esperto attaccante ha sottoscritto un contratto annuale con il club azzurrostellato. Finisce così l'ennesima telenovela estiva legata al suo possibile ritorno all'Avellino, che aveva sondato il terreno per capire se ci fossero i margini per riportarlo all'ombra del Partenio, previo poi virare su altri profili una volta appreso che l'ingaggio richiesto dall'ex 10 biancoverde è ancora pari al suo valore tecnico, a dispetto dei 39 anni compiuti lo scorso 2 maggio. L'accordo con la Paganese chiude definitivamente le porte alle chance di rivedere il gigante di Giugliano in Campania con la maglia di cui è il miglior marcatore di sempre. Dall'estate del 2018, quando a margine dell'esclusione dell'Avellino dal campionato di Serie B si consumò il suo addio, con il conseguente passaggio alla Casertana, ciclicamente il nome di Castaldo è tornato costantemente d'attualità. Un anno fa fu vicinissimo, quest'anno è stato più di una semplice idea, ma le strade coi lupi non si incroceranno più, almeno per quanto riguarda il calcio giocato, se non da avversari. Salvo colpi di scena, Castaldo ritroverà a Pagani un ex biancoverde, suo ex compagno di squadra e grande amico: Antonio Zito.