Ternana - Avellino, le probabili formazioni Alle 18,30 il calcio d'inizio della gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia

La nuova stagione riparte dalla sfida da chi, nel recente passato, ha frustrato i sogni di gloria biancoverdi con un campionato da rullo compressore. Alle 18,30 c'è di nuovo la Ternana nel mirino, stavolta non per un inseguimento estenuante e irrealizzabile da proseguire, ma sulla strada per il “Dall'Ara” dove il prossimo 16 agosto, contro il Bologna, giocherà chi stasera passera il turno preliminare di Coppa Italia al “Liberati”. Calcio d'agosto, che può regalare sorprese, anche se il pronostico è tutto dalla parte degli umbri, che, a prescindere dalla categoria di differenza, hanno pure tre settimane in più di lavoro, rispetto ai lupi, nelle gambe. Nel pieno del mercato, che, tra rinnovi e nuove operazioni in entrata per l'attacco, vivrà nella prossima settimana un'altra tappa fondamentale in vista dell'annata agonistica 2021/2022, è il momento del primo banco di prova. Nell'elenco dei convocati degli irpini non figurano, a proposito di mercato, Marco Silvestri e Santaniello: entrambi fuori dal progetto tecnico, sorprendente, però, la scelta di escludere l'attaccante che è stato così ufficialmente tagliato fuori e invitato, tacitamente, a trovarsi un'altra sistemazione.

Sul fronte formazione da risolvere tre ballottagi: in difesa Luigi Silvestri o Sbraga. Il difensore palermitano è ormai pienamente ristabilito dalla frattura al malleolo peronale della caviglia sinistra, ma che potrebbe non essere gettato subito nella mischia; a centrocampo Tito e Mignanelli si contendono una maglia per agire da quinto di sinistra nel 3-5-2 da cui ripartirà il tecnico di Grosseto; in attacco Messina dovrebbe spuntarla su Plescia e Bernardotto (che nelle prossime ore si trasferirà in prestito al Gubbio).

Lucarelli punterà forte sul rodato 4-2-3-1 con Onesti, Falletti e Capone a supporto dell'unica punta Mazzocchi. Russo, Sorensen, Kontek e Celli disegneranno la diga difensiva davanti a Iannarilli, Paghera e Proietti il rodato tandem a cui sarà affidata la mediana.

Ternana – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Liberati” (ore 18,30)

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo, Sorensen, Kontek, Celli; Paghera, Proietti; Onesti, Falletti, Capone; Mazzocchi. A disp.: Casadei, Morlupo, Ghiringhelli, Boben, Furlan, Vantaggiato, Peralta, Agazzi, Salzano, Pettinari. All.: Lucarelli.

Avellino (3-5-2): Forte; Sbraga, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Messina. A disp.: Pane, Pizzella, L. Silvestri, Miceli, Mignanelli, Rizzo, De Francesco, Mastalli, Matera, Bernardotto, Plescia. All.: Braglia.

Arbtiro: Baroni della sezione di Firenze. Assistenti: Barone e Yoshikawa della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.