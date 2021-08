DIRETTA / Ternana - Avellino, cronaca testuale in tempo reale Allo stadio "Liberati" la gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia

Allo stadio "Liberati" Ternana - Avellino, valida per il turno preliminare di Coppa Italia: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Tocca o clicca qui, aggiorna la pagina o premi F5 per visualizzare gli aggiornamenti in diretta)

Ternana - Avellino 0-0 (1')

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp.: Casadei, Morlupo, Celli, Mazzocchi, Capone, Russo, Sorensen, Onesti, Paghera, Pettinari. All.: Lucarelli.

Avellino (3-5-1-1): Forte; L. Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Mignanelli; Mastalli; Bernardotto. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Tito, Sbraga, Miceli, De Francesco, Plescia, Messina, Maniero, Matera. All.: Braglia.

Arbtiro: Baroni della sezione di Firenze. Assistenti: Barone e Yoshikawa della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.

Primo tempo

1' - Partiti.

Pre partita

Allo stadio "Liberati" è tutto pronto per il calcio d'inizio di Ternana - Avellino, valida per il turno preliminare di Coppa Italia. Chi vince affronta il Bologna il prossimo 16 agosto allo stadio "Dall'Ara".

Primo impegno ufficiale per fere e lupi e non mancano le sorprese negli undici iniziali. Tra le file umbre giocano, a sorpresa, Ghiringhelli e Salzano sulle corsie laterali. Nel rodato 4-2-3-1 di Lucarelli, Agazzi viene preferito a Paghera a centrocampo mentre Vantaggiato la spunta su Mazzocchi per fungere da unico riferimento in attacco, supportato dalla batteria di trequartisti composta, anche in questo caso a dispetto delle ipotesi della vigilia, da Peralta, Falletti e Furlan.

Nell'Avellino si accomoda in panchina, come non era nelle aspettative, Maniero che Braglia non ritiene, evidentemente, ancora in condizione. Il modulo è un 3-5-1-1 con Mastalli alle spalle di Bernardotto, pronto ad accasarsi in prestito al Gubbio. Luigi Silvestri vince il ballottaggio con Sbraga in difesa e Mignanelli quello con Tito a centrocampo.