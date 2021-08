Braglia: "Dispiace perdere così. I rigori? Li tiravo e avevo dato un consiglio" Il tecnico dell'Avellino: "Soddisfatto della prestazione contro la Ternana, peccato per l'epilogo"

Ternana – Avellino 5-4, il commento di Piero Braglia: “Abbiamo fatto un’ottima gara, per quello che potevamo fare. I ragazzi stati bravi, sulla prestazione non posso dire niente. Dispiace perdere così, ma ai rigori ci sta tutto e il contrario di tutto e, infatti, si è visto. Delle persone che pensavo fossero molto più indietro mi hanno fatto ricredere. Dobbiamo guardare a quello che c’è di positivo e migliorare dove sbagliamo. Dispiace solo non esserci tolti una soddisfazione ed averla regalata alla società. Il 3-5-1-1? Lo abbiamo provato solo ieri. E poi, ci sono anche gli avversari. Non dimentichiamo che affrontavamo una squadra che l’anno scorso ha vinto il girone C a mani basse. Hanno una squadra importante e continuano a inserire giocatori di un certo livello. I rigori? A qualcuno ho detto di tirarli come sempre, ma hanno cambiato e hanno sbagliato. Purtroppo, quando vai li ognuno fa ciò che si sente di fare, ma io li tiravo e quando cambi sbagli sempre. Non si cambia mai. De Francesco incrocia sempre ed è andato ad aprire il piede, Rizzo la chiudeva e Maniero di solito la tira forte e, invece, è andata a piazzarla. Peccato perché bastava un gol per una soddisfazione enorme per tutti”.