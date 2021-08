Mignanelli: "Uomo in più e tre possibilità di chiuderla ai rigori, che peccato!" Il cursore di fascia mancina dell'Avellino: "Abbiamo messo in difficoltà la Ternana"

Ternana – Avellino 5-4, il commento di Daniele Mignanelli all'esordio in gara ufficiale con la maglia biancoverde: “Sicuramente non sono al 100 per cento. L’affaticamento accumulato in ritiro c'è, è innegabile, ma è andata abbastanza bene. È un peccato essere usciti così, soprattutto per la superiorità numerica e per le tre opportunità che abbiamo avuto per chiudere i conti, che non siamo riusciti a sfruttare. da una parte siamo contenti per la prestazione perché abbiamo affrontato alla pari una squadra forte, che gioca in una categoria superiore, mettendola in difficoltà. Dall'altr,a ovviamente, c'è un grande rammarico per come è andata a finire. Nel primo tempo eravamo più brillanti, ai supplementari la fatica si è fatta sentire”.