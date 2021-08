Serie C 2021/2022, ecco il calendario dell'Avellino Il cammino dei biancoverdi nella nuova stagione

Su il sipario sulla Serie C 2021/2022. Compilati i calendari dei gironi A, B e C. Di quest'ultimo raggruppamento fa parte, ovviamente, l'Avellino, che esordirà in casa il prossimo 29 agosto contro il Campobasso, affrontato, ironia della sorte, lo scorso primo agosto in amichevole (2-2 al "Nuovo Romagnoli"). Subito derby in trasferta alla seconda giornata: il 5 settembre si giocherà Juve Stabia - Avellino. I biancoverdi ritroveranno, da avversario, il neo-tecnico delle vespe, Walter Alfredo Novellino. Il doppio turno casalingo a cavallo tra la quinta e sesta giornata, in concomitanza con il primo turno infrasettimanale: domenica 26 settembre sarà testa a testa al "Partenio-Lombardi" con il Potenza dove il mercoledì successivo arriverà il Catanzaro. Doppio turno esterno il nono e decimo turno con gli impegni in casa della ripescata Fidelis Andria e, sette giorni più tardi, a Catania. A seguire il secondo derby della stagione, il 24 ottobre: Avellino - Paganese. Il 14 novembre (quattordicesima giornata) sarà tempo di riabbracciare una tifoseria gemellata: appuntamento in Sicilia per incontrare il neo-promosso ACR Messina. Alla sedicesima giornata (28 novembre) terzo e ultimo derby prima del "giro di boa": Turris - Avellino. Finale col botto alla terzultima (5 dicembre) la supersfida col Bari, atteso prima in Irpinia così come il Foggia di Zeman nell'ultima giornata di andata (19 dicembre). I lupi chiuderanno, dunque, la stagione regolare allo "Zaccheria" il 24 aprile 2022.

Serie C 2021/2022, il cammino dell'Avellino.

Prima giornata (andata 29 agosto 2021 - ritorno 22 dicembre 2021)

Avellino - Campobasso

Seconda giornata (andata 5 settembre 2021 - ritorno 9 gennaio 2022)

Juve Stabia - Avellino

Terza giornata (andata 12 settembre 2021 - ritorno 16 gennaio 2022)

Avellino - Latina

Quarta giornata (andata 19 settembre 2021 - ritorno 23 gennaio 2022)

Monopoli - Avellino

Quinta giornata (andata 26 settembre 2021 - ritorno 30 gennaio 2022)

Avellino - Potenza

Sesta giornata (andata 29 settembre 2021 - ritorno 6 febbraio 2022)

Avellino - Catanzaro

Settima giornata (andata 3 ottobre 2021 - ritorno 13 febbraio 2022)

Monterosi - Avellino

Ottava giornata (andata 10 ottobre 2021 - ritorno 16 febbraio 2022)

Avellino - Virtus Francavilla

Nona giornata (andata 17 ottobre 2021 - ritorno 20 febbraio 2022)

Fidelis Andria - Avellino

Decima giornata (andata 20 ottobre 2021 - ritorno 27 febbraio 2022)

Catania - Avellino

Undicesima giornata (andata 24 ottobre 2021 - ritorno 6 marzo 2022)

Avellino - Paganese

Dodicesima giornata (andata 31 ottobre 2021 - ritorno 13 marzo 2022)

Palermo - Avellino

Tredicesima giornata (andata 7 novembre 2021 - ritorno 16 marzo 2022)

Avellino - Taranto

Quattordicesima giornata (andata 14 novembre 2021 - ritorno 20 marzo 2022)

ACR Messina - Avellino

Quindicesima giornata (andata 21 novembre 2021 - ritorno 27 marzo 2022)

Avellino - Picerno

Sedicesima giornata (andata 28 novembre 2021 - ritorno 3 aprile 2022)

Turris - Avellino

Diciassettesima giornata (andata 5 dicembre 2021 - ritorno 10 aprile 2022)

Avellino - Bari

Diciottesima giornata (andata 12 dicembre 2021 - ritorno 17 aprile 2022)

Vibonese - Avellino

Diciannovesima giornata (andata 19 dicembre 2021 - ritorno 24 aprile 2022)

Avellino - Foggia