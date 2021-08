Avellino pronto a blindare Luigi Silvestri. Micovschi, il Cosenza si tira fuori Calciomercato in entrata e uscita, fronte rinnovi: il punto in casa biancoverde. Blitz per Kanoute

L'Avellino riprenderà ad allenarsi domani, al “Partenio-Lombardi”, dopo la fine del ritiro a Roccaraso e l'eliminazione nel turno preliminare di Coppa Italia, ai calci di rigore, contro la Ternana.

Mentre la squadra suderà in campo, e non poco viste le temperature equatoriali, appena al di fuori dello stesso si preannuncia un via vai di agenti. Tolti i neo-acquisti, Carriero, Dossena e Maniero, vincolati sino al 2023, c'è da affrontare la situazione relativa a tutti gli altri contratti, che scadranno il 30 giugno 2022. Dopo l'intesa sulla parola con Aloi e di massima con Forte, c'è un accordo sulla parola anche con Luigi Silvestri. Il difensore, prelevato la scorsa estate dal Potenza, è diventato il pilastro del pacchetto arretrato biancoverde. La sua assenza è pesata, e non poco, nel finale della scorsa stagione quando è rimasto vittima della frattura composta del malleolo peronale della caviglia sinistra.

Novità anche sul fronte mercato. Il Cosenza si è chiamato fuori dalla corsa per Micovschi, che a inizio luglio si è promesso al direttore sportivo Di Somma dando la sua parola: in Serie C solo l'Avellino. Il Pescara è sulle sue tracce, ma non ritiene l'operazione prioritaria oltre ad avere la necessità di sfoltire prima il reparto avanzato. Se l'esterno d'attacco rumeno, di proprietà del Genoa, manterrà la parola data la “fumata bianca” tanto agognata arriverà nelle prossime ore anche perché la società irpina ha fatto la sua parte rilanciando rispetto all'offerta degli adriatici. Micovschi dovrebbe rescindere con i grifoni e trasferirsi in Irpinia a titolo definitivo con un gentleman agreement per una percentuale su una futura rivendita. Con Curcio la situazione è di stand-by: il calciatore vuole l'Avellino, è lusingato dalla proposta che gli è stata avanzata, ma il Foggia non lo è altrettanto per quella inoltrata per rilevare il suo cartellino. Si vocifera, inoltre, di un ritorno alla carica per Mamadou Kanoute, già sondato a inizio della sessione esitva di trattative e in uscita dal Palermo.

Manca, infine, solo lo smussamento di qualche angolo e l'annuncio ufficiale per le cessioni a titolo definitivo di Miceli alla Virtus Francavilla e di Bernardotto, in prestito, al Gubbio. Questione di ore per il primo, per il secondo si attende solo che l'Avellino inserisca in rosa un altro rinforzo per il reparto avanzato, che dovrebbe arrivare, a titolo temporaneo, da un club di Serie B.