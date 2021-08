Avellino, l'ex capitano D'Angelo riparte dalla Serie D Ufficiale l'accordo con la Cavese: i dettagli dell'intesa

Dopo il trasferimento di Luigi Castaldo alla Paganese, un altro ex senatore dell'Avellino trova una nuova sistemazione in Campania. La Cavese ha, infatti, reso noto di essersi assicurata le prestazioni di Angelo D’Angelo. Nella scorsa stagione, chiusa l’esperienza biennale con la Casertana l'esperto centrocampista ha militato tra le file della Sambenedettese (Serie C, girone B) collezionando complessivamente, tra campionato e playoff, 27 presenze e 5 reti. Nel suo passato restano, indelebili, le nove stagioni (dal 2009 al 2018) con la maglia biancoverde in cui ha offerto un contributo decisivo, da capitano, alla scalata dai Dilettanti alla Serie B. D’Angelo si è legato ai colori bleufoncé fino al 30 giugno 2023. Al pari di Castaldo c'è stata in più di una occasione la possibilità di un ritorno all'ombra del Partenio di D'Angelo, soprattutto dopo il ritorno dei lupi nel professionismo. Una possibilità che rimarrà tale, così come per Castaldo, come era ovvio che fosse soprattutto a margine del burrascoso derby al “Pinto” tra Casertana e Avellino. In quella circostanza non passò, infatti, inosservato un violento battibecco con il direttore sportivo Di Somma.