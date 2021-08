Avellino, è fatta per i rinnovi di D’Angelo e Rizzo. Ora tocca a Ciancio LIVE | A Montefalcione entrano nel vivo i prolungamenti di contratto

Giornata di rinnovi per l'Avellino a Montefalcione. Sonny D'Angelo ha da poco siglato il suo rinnovo di contratto con l'Avellino, in corso l'incontro con Simone Ciancio. Ad accompagnare il centrocampista l'agente Laura Palmegiani, che non ha voluto rilasciare interviste all'uscita dalla sede, ma si è congedata con ampie strette di mano con l'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, e il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Abbracci anche tra il calciatore e la dirigenza. L'accordo è fatto, in attesa dei dettagli. A un passo anche la "fumata bianca" con il cursore di fascia, ma la trattativa non è ancora conclusa. Esercitata, nel contempo, anche l'opzione per il rinnovo annuale del contratto di Agostino Rizzo. Ieri era toccato a Francesco Forte firmare per un vincolo sono al 30 giugno 2023 con opzione per un'ulteriore stagione. Sabato è fissato l'incontro per Tito. A breve le immagini.