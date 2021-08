Avellino, mercoledì amichevole al "Partenio-Lombardi" Braglia recupera tre pedina e attende in gruppo almeno un rinforzo dal rush finale di mercato

Dopo l'1-1 casalingo con il Campobasso, nella prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, l'Avellino mette nel mirino il derby al “Menti” con la Juve Stabia di Walter Alfredo Novellino. In vista del match in programma sabato prossimo, con calcio d'inizio alle 20,30, i biancoverdi disputeranno un'amichevole al “Partenio-Lombardi” contro la Nocerina (Serie D). Il test è stato programmato alle 17 di mercoledì. Braglia, che attende l'arrivo in gruppo di Golfo, saluterà Messina (prestito al Picerno) e potrebbe fare altrettanto con De Francesco, con l'arrivo di un altro centrocampista che diventerebbe verosimile, avrà modo di provare modulo e interpreti da opporre alle vespe. Il tecnico potrà contare sui rientri dalla squalifica di tre titolari: Dossena in difesa, Aloi a centrocampo e Maniero in attacco. Sul fronte dell'assetto tattico da valutare se continuare con il 3-4-2-1 o variare il sistema di gioco nel 4-3-3, ma molto dipenderà dalle condizioni di Micovschi, fondamentale per completare con Kanoute e uno tra Plescia e lo stesso Maniero il tridente d'attacco.