Calciomercato, Ceravolo al Padova allontana il ritorno di Trotta all'Avellino Limati gli ultimi dettagli per l'approdo in Vento della punta. Maniero resta, Di Gaudio ha firmato

È durata l'arco di una mattinata la possibilità che Riccardo Maniero proseguisse la sua carriera con la maglia del Padova. In avvio di giornata il club veneto ha sondato il terreno nel caso in cui fossero sorte complicazioni dell'ultim'ora nella chiusura dell'accordo con Fabio Ceravolo. Limati gli ultimi dettagli, l'ex attaccante del Benevento è stato, però, ufficialmente annunciato dal club biancorosso andando a innescare uno dei tanti effetti domino che caratterizzano il mercato, soprattutto nella sua giornata conclusiva. Maniero resta ad Avellino a meno di clamorosi colpi di scena e, di pari passo, si allontana il ritorno di Trotta, proposto con crescente insistenza nelle ultime ore. Nel contempo, Di Gaudio ha firmato il contratto pluriennale con cui si è legato alla società biancoverde, che, per fargli posto in lista, sta perfezionando la cessione in prestito di Messina al Picerno. L'ultimo arrivo potrebbe, dunque, concretizzarsi a centrocampo nel caso in cui venisse raggiunta l'intesa per la rescissione del contratto di De Francesco.