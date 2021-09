Silvestri: "Difesa a 4? Non la amo molto. Di Gaudio? Vi svelo cosa mi ha detto" Juve Stabia - Avellino, il difensore: "A prescindere dalla linea difensiva ascolto sempre Braglia"

Juve Stabia – Avellino 0-0, il commento del difensore dei biancoverdi, Luigi Silvestri: “Sono felice per aver disputato una buona partita. Sto lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica essendo reduce da un infortunio. Ho perso i kili che avevo preso per l'inattività forzata, sto recuperando e sono soddisfatto della mia gara. Per quanto riguarda il risultato di squadra, non è uno scandalo dire che potevamo vincerla. Abbiamo, però, anche rischiato di perderla. Il giro palla è stato positivo a tratti. Siamo rimasti in dieci nel finale e, perciò, il punto che è arrivato non va, comunque, buttato via. I due pareggi consecutivi con cui è iniziato il nostro campionato non sono un dato negativo. Non va dimenticato che siamo in piena evoluzione dal punto di vista tattico, che siamo passati dal giocare a una difesa a tre a intense sedute di lavoro in direzione del 4-3-3. Di Gaudio? Ci può dare una grande mano. Ha 20 minuti nelle gambe, ma oggi ne ha giocati 60 ad alti livelli. Può mettere in difficoltà tante squadre forti ed è un valore aggiunto che ci teniamo stretti. Mi ha detto che vede tante cose positive e davvero poche da migliorare in questa squadra e detto da uno come lui non può che incrementare la nostra autostima. La difesa a 4? Non amo molto giocarci, ma pur di essere in campo sono disposto a giocare anche in porta. Mi sto abituando a questa linea, basta ascoltare quello che dice Braglia, un qualcosa di universale: recuperarla e appoggiarla. Ed è quello che farò, oltre a frenare il mio istinto”.