Novellino: "Buon pareggio contro una signora squadra" Juve Stabia - Avellino 0-0, il tecnico: "Peccato per non aver sfruttato le occasioni avute"

Juve Stabia – Avellino 0-0, il commento del tecnico dei gialloblù, Walter Alfredo Novellino: “Penso che sia stato un bel derby, giocato da due squadre che stanno bene, che hanno qualità e che hanno fatto di tutto per superarsi. L'Avellino? Ho visto una squadra forte, allenata da un bravo allenatore che non ha di certo bisogno dei miei complimenti o che devo scoprire io. I numeri parlano per Braglia. Oggi abbiamo capito ulteriormente che possiamo dire la nostra in campionato. Abbiamo avuto diverse occasioni, se le avessimo sfruttate meglio avremmo portato a casa i 3 punti. Abbiamo incontrato una signora squadra, il pareggio è un risultato importante per noi e quello che sarà il nostro cammino. Ai ragazzi rimprovero solo di non aver giocato la palla quanto avremmo potuto e dovuto. Potevamo fare meglio, ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare sodo”. Domenica 12 settembre le vespe, reduci da due pareggi consecutivi, saranno impegnate in trasferta al “Razza” contro la Vibonese.