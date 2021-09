Juve Stabia - Avellino 0-0, il commento dei tifosi Il sondaggio di Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel dopo il pari allo stadio "Menti"

Bicchiere mezzo o pieno o mezzo vuoto? Il risveglio dei tifosi dell'Avellino, impegnati nella domenicale passeggiata mattutina lungo Corso Vittorio Emanuele, è stato accompagnato dalle riflessioni e dai commenti sul pari a reti inviolate maturato allo stadio “Menti”, contro la Juve Stabia, nella serata di ieri. Cosa c'è di meglio di parlare della squadra del cuore scaldati da un bel sole? Due giornate di campionato in archivio, due pareggi consecutivi, due punti in classifica: le sensazioni dei suppoter, a microfoni spenti e accesi, sono divise a metà tra la pazienza e l'ottimismo, lasciato in eredità dal mercato, e un pizzico di scetticismo da parte di chi si aspettava una partenza col piede pigiato in maniere decisa sull'acceleratore. A fare da sfondo il piacere di poter tornare a parlare di calcio giocato in maniera prioritaria, di pari passo alla possibilità di rivedere dal vivo le partite, dagli spalti. Davanti un campionato lunghissimo, da vivere tutto d'un fiato e senza soste. Intanto, nel video in apertura, ecco le prime considerazioni raccolte in un sondaggio da Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel.