Di Donato: "Via dal Partenio con un pari meritato. L'Avellino? Darà fastidio" Avellino - Latina 1-1, il tecnico dei pontini: "Nella ripresa avremmo dovuto provare a vincerla"

Avellino – Latina 1-1, il commento del tecnico dei pontini, Daniele Di Donato: “Abbiamo portato a casa un punto importante contro un avversario forte, a oggi la squadra più forte che abbiamo incontrato, fisica, con qualità. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio, poi siamo stati bravi a pareggiarla. Il secondo tempo dovevamo gestirla meglio per cercare di andarla a vincere, ma questo è un altro mattoncino nella nostra crescita perché era una partita difficile da affrontare, contro calciatori importanti, e i nostri giovani si sono comportati bene. L'Avellino è partito forte, come sapevamo. D'altronde sono costruiti per vincere il campionato, ci aspettavamo questo loro atteggiamento. Siamo stati timidi all'inizio, ma bravi a venire fuori alla distanza. Abbiamo sofferto sui calci piazzati, ma è questione di centimetri. Usciamo dal Partenio con un punto ampiamente meritato. L'Avellino non riesce ancora a trovare la quadra, ma una volta sistemata, entrata in palla, darà molto fastidio. Non ho dubbi".