Avellino, altre 3 partite in diretta su Sky: ecco quali Ufficializzato il palinsesto delle prossime gare di Serie C, ampio spazio per i biancoverdi

Non solo Eleven Sports. Nel quadro delle 8 partite a turno trasmesse da Sky, in seguito all'accordo raggiunto con la Lega Pro prima dell'inizio della stagione in corso, l'Avellino sarà visibile in altre tre occasione a cavallo tra la quinta e l'ottava giornata di andata. Nel dettaglio, domenica 26 settembre sarà trasmessa Avellino – Potenza, in programma alle 14,30; giovedì 30 settembre, alle 21, andrà in onda Avellino – Catanzaro mentre alle 17,30 di sabato 9 ottobre verrà messa in onda Avellino - Virtus Francavilla.

Il palinsesto delle partite di Serie C su Sky dalla quinta all'ottava giornata di campionato.

Quinta giornata di andata

Sabato 25 settembre 2021

Girone B

Olbia - Cesena (ore 16)

Pescara - Viterbese (ore 17,30)

Siena - Reggiana (ore 17,30)

Domenica 26 settembre 2021

Girone A

Mantova - Piacenza (ore 17,30)

Pro Patria - Padova (ore 17,30)

Girone C

Avellino - Potenza (ore 14,30)

Foggia - Juve Stabia (ore 14,30)

Taranto - Latina (ore 14,30)

Sesta giornata di andata

Martedì 28 settembre 2021

Girone B

Pistoiese - Ancona Matelica (ore 21)

Mercoledì 29 Settembre 2021

Girone A

Padova - Fiorenzuola (ore 21)

Piacenza - Legnago Salus (ore 21)

Girone C

Palermo - Campobasso (ore 18)

Latina - Juve Stabia (ore 18)

Fidelis Andria - Foggia (ore 18)

Giovedì 30 Settembre 2021

Girone A

Avellino - Catanzaro (ore 21)

Catania - Turris (ore 14,30)

Settimana giornata di andata

Sabato 2 ottobre 2021

Girone B

Grosseto - Cesena (ore 17,30)

Siena - Pistoiese (ore 17,30)

Domenica 3 ottobre 2021

Girone A

Mantova - Juventus Under 23 (ore 14,30)

Pro Vercelli - Sudtirol (ore 14,30)

Triestina - Albinoleffe (ore 14,30)

Girone B

Pescara - Reggiana (ore 17,30)

Girone C

Bari - Monopoli (ore 17,30)

Lunedì 4 ottobre 2021

Girone C

Catanzaro - Fidelis Andria (ore 17,30)

Ottava giornata di andata

Sabato 9 ottobre 2021

Girone A

Lecco - Padova (ore 17,30)

Girone B

Fermana - Siena (ore 17,30)

Girone C

Avellino - Virtus Francavilla (ore 17,30)

Domenica 10 ottobre 2021

Girone A

Piacenza - Juventus Under 23 (ore 14,30)

Girone B

Cesena - Ancona Matelica (ore 14,30)

Reggiana - Olbia Ore 14.30

Girone C

Monopoli - Campobasso (ore 17,30)

Palermo - Foggia (ore 17,30)