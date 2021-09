Monopoli - Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti: info e dettagli Il club pugliese ha comunicato anche il percorso consigliato per raggiungere il parcheggio dedicato

La prevendita dei tagliandi per accedere al settore ospiti dello stadio "Veneziani", per il match Monopoli - Avellino, valido per la quarta giornata del girone C di Serie C 2021/2022, è iniziata e prosegurà, salvo esaurimento della disponinilità di posti, sino alle 19 di domenica 19 settembre.

Il costo del biglietto è di 8 euro ai quali andranno sommati 2 euro per i diritti di prevendita. Il botteghino del settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” il giorno della gara resterà chiuso. È, nel contempo, garantito ­il servizio di preven­dita per il settore o­spiti in tutti i punt­i vendita della rete ­nazionale Ciaotickets­ ed è attiva anche la ve­ndita online d­al sito di Ciaotickets cliccando qui e scegliendo il match in elenco.

Green Pass

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Covid-19 (rilasciato a chi ha ricevuto entrambi le dosi del vaccino, una dose da almeno 15 giorni, è in possesso della certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti o si sottoporrà a tampone, rapido o molecolare, con esito negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti all'inizio dell'evento).

La certificazione verde Covid-19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, in formato cartacea o digitale, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

Non saranno ammesse altre forme di certificazione, come l’autocertificazione, che non consentono il controllo tramite specifico QR Code rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR Code sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

Come contemplato dal regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

Percorso consigliato

Dalla ss 16 bis (Bari/Brindisi) prendere l’uscita Monopoli Nord, proseguire per Via Aldo Moro, successivamente immettersi per Via Vittorio Veneto, girare a sinistra in Via Marina del Mondo e succesivamente girare a destra per Via Fiume; vicino all’ingresso del settore ospiti c’è un parcheggio dedicato alla tifoseria ospite segnalato e presidiato dalle forze dell’ordine.