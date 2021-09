Cervinara, lacrime di gioia: il piccolo Davide è fuori pericolo e torna a casa Il bambino, di soli 3 anni, era stato investito da un suv lo scorso primo settembre

Lo scorso primo settembre fu travolto a Cervinara da un suv e, dopo essere stato trasferito in codice rosso e ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, si era reso necessario un delicato intervento chirurgico, seguito da lunghi giorni di lotta tra la vita e la morte. A distanza di quasi tre settimane è arrivata la notizia che tutti attendevano: Davide, di soli 3 anni, è uscito dal coma ed è stato dimesso dal nosocomio partenopeo facendo finalmente ritorno a casa.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, attraverso un commosso post su facebook: “La bella notizia che tutti attendevamo è arrivata! Con il cuore colmo di gioia vi informo che ho appena ricevuto la telefonata della mamma di Davide. Con parole di profonda e sincera gratitudine, che solo una mamma sa trovare, mi ha comunicato che Davide è stato dimesso dall'ospedale. È tornato finalmente a casa! Dovrà ancora fare diverse cure, ma ciò che conta è che è fuori pericolo. Adriana ringrazia tutti voi per la infinita solidarietà e vicinanza mostrata in queste settimane difficili per la sua famiglia. Mi unisco anch'io ai suoi ringraziamenti e permettetemi di dire che questa è la Cervinara che tutti noi amiamo. Un pensiero di incoraggiamento sento, dal mio canto, di rivolgere anche alla giovane donna che era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente. Oggi è veramente un giorno di festa per tutti!”.

A San Martino Valle Caudina, per il piccolo Davide, era stato affisso anche uno striscione di incoraggiamento da parte dei tifosi dell’Avellino: “Davide devi vincere”.