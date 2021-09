Avellino, fuori a sorpresa due difensori dai convocati per il Monopoli Sono 20 i calciatori a disposizione di Braglia, ecco la probabile formazione dei biancoverdi irpini

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, per la trasferta al “Veneziani” contro il Monopoli, in programma domani, lunedì 20 settembre 2021, alle 21, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C. Nell'elenco non figura lo squalificato Carriero e l'acciaccato Micovschi. Out di nuovo Scognamiglio, non al top della forma. Nella lista non figura, a sorpresa, anche Sbraga. Fuori per scelta tecnica Pizzella. Sul fronte della probabile formazione la linea a quattro difensiva non variarà rispetto a quella opposta domenica scorsa al Latina, Ciancio, Dossena, Silvestri e Tito davanti a Forte. A centrocampo Mastalli prenderà il posto di Carriero e con Aloi, al rientro da un turno di stop per il rosso rimediato al “Menti”, e D'Angelo a completare la mediana. In attacco Kanoute e Di Gaudio agiranno ai lati di Maniero. Due le possibili sorprese tra gli interpreti: se Di Gaudio dovesse essere risparmiato dall'inizio, Mastalli avanzerebbe sulla trequarti e in mezzo al campo troverebbe spazio uno tra De Francesco e Matera; Plescia o Gagliano potrebbero essere preferiti a Maniero.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Forte, Pane.

Difensori: Rizzo, Tito, Dossena, Bove, Ciancio, Silvestri, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Matera, D'Angelo.

Attaccanti: Kanoute, Gagliano, Plescia, Di Gaudio, Messina, Maniero.

Le probabili formazioni.

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Mastalli, Aloi, D'Angelo; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. A disp.: Pane, Rizzo, Bove, Mignanelli, De Francesco, Matera, Gagliano, Messina. All.: Braglia.