Verso Monopoli - Avellino, parola ai tifosi La vigilia del match del "Veneziani", sponda irpina: il sondaggio in Corso Vittorio Emanuele

Calma apparente. La vigilia di Monopoli – Avellino è scivolata via tra l'attesa e le riflessioni di tifosi e semplici appassionati, che hanno affollato Corso Vittorio Emanuele approfittando di un cielo azzurro e di un sole scintillante a riscaldare la consueta passeggiata mattutina domenicale. Il calcio è, ovviamente, in generale, uno dei temi di discussione più gettonati tra una discesa e una risalita dell'arteria centrale cittadina, figurarsi nel giorno che precede una partita già tremendamente importante per i lupi, che sono chiamati a dare risposte importanti dopo tre pareggi di fila in campionato e la sconfitta nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, maturata mercoledì scorso, al “Partenio-Lombardi”, contro l'Ancona Matelica. Al “Veneziani”, contro l'unica squadra ancora a punteggio pieno dopo tre giornate, a poche ore dal posticipo valido per la quarta, è il momento di ritrovare il mordente e la cattiveria agonistica che hanno condotto l'Avellino sino alla semifinale playoff della scorsa stagione. E, allora, parola ai tifosi tra auspici e aspettative: nel video in apertura le opinioni raccolte per Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel.