Monopoli-Avellino, settore ospiti: ecco il dato definitivo dei biglietti venduti Non sarà possibile acquistare biglietti allo stadio. Ecco il percorso consigliato per lo stadio

La prevendita dei tagliandi per accedere al settore ospiti dello stadio "Veneziani" e assistere dal vivo a Monopoli - Avellino, gara valida per la quarta giornata del girone C di Serie C 2021/2022, si è conclusa ieri alle 19.

Sono 77 i biglietti acquistati dai tifosi irpini entro il termine fissato. Oggi, presso i botteghini dell'impianto sportivo pugliese, non sarà attivo lo sportello per l'emissione di ulteriori titoli di ingresso destinati ai supporter campani.

Nei giorni scorsi il Monopoli ha, inoltre, fornito ai sostenitori dell'Avellino tutte le indicazioni relative al percorso consigliato per raggiungere il "Veneziani": dalla ss 16 bis (Bari/Brindisi) prendere l’uscita Monopoli Nord, proseguire per Via Aldo Moro, successivamente immettersi per Via Vittorio Veneto, girare a sinistra in Via Marina del Mondo e succesivamente girare a destra per Via Fiume; vicino all’ingresso del settore ospiti c’è un parcheggio dedicato alla tifoseria ospite segnalato e presidiato dalle forze dell’ordine.