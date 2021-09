Avellino, ecco perché Scognamiglio e Sbraga non sono stati convocati Nell'elenco in vista del Monopoli non figurano anche altri tre calciatori

L'Avellino, che stasera (ore 21) sarà impegnato al “Veneziani” contro il Monopoli nel posticipo della quarta giornata del girone C di Serie C, ha inteso chiarire i motivi alla base dell'esclusione dall'elenco dei convocati dei difensori Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio. Una doppia esclusione che ha fatto discutere nelle scorse ore, soprattutto sui social. Come era trapelato già nella serata di ieri per Sbraga si tratta di una esclusione per scelta tecnica al pari di quella del portiere Pizzella. Scognamiglio, invece, non ha smaltito del tutto il problema a una caviglia che lo sta tormentando in questo inizio di stagione. Oggi il centrale ex Pescara sarà sottoposto a cure fisioterapiche e si allenerà in piscina. Nell'elenco dei 20 calciatori a disposizione non figurano anche lo squalificato Carriero e Micovschi, che prosegue con un graduale programma di recupero dalla lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, rimediato in occasione della seduta di rifinitura della gara al “Menti” contro la Juve Stabia.