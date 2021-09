Avellino-Potenza, via alla prevendita Rientro da Monopoli con il quarto pareggio consecutivo: sguardo alla quinta sfida per i lupi

Sarà il match in cui l'Avellino proverà a centrare il primo successo in campionato ponendo fine alla pareggite, confermata a Monopoli ieri sera (0-0). Alle 15 partirà la prevendita dei biglietti validi per l'ingresso al "Partenio-Lombardi", per Avellino-Potenza, in programma domenica alle 14.30. I ticket possono essere acquistati al botteghino dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e sul circuito TicketOne (punti vendita e online). I possessori della Stay With U.S. potranno beneficiare del diritto di prelazione acquistando i ticket in anteprima.

Orari botteghino

Per i possessori della Stay With U.S.

martedì dalle 15 alle 19 solo

mercoledì dalle 9 alle 13 solo per i possessori della Stay With U.S.

Vendita libera

mercoledì dalle 15 alle 19

da giovedì a sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19

domenica dalle 9.30 fino al calcio d'inizio (2 euro di maggiorazione nel giorno della gara)

I prezzi

Curva Sud: intero 15 euro, ridotto 10

Tribuna Terminio: intero 20 euro, ridotto 15

Tribuna Montevergine Laterale: intero 35 euro, ridotto 30

(ridotto per gli under 12, nati a partire dal 1 gennaio 2009, e per gli over 70, nati fino al 31 dicembre 1951)

Regolamento d'accesso: "Siccome la società non ha ancora ricevuto le tessere per poter procedere alla consegna, gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della ricevuta di acquisto della fidelity card e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 12,30. Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara".