Potenza, confronto coi tifosi. Gallo: "Ecco cosa ci hanno chiesto" Il tecnico dei lucani: "Ad Avellino servirà attenzione, concentrazione e voglia di fare risultato"

Se Atene piange, Sparta non ride. Domenica (ore 14,30), al “Partenio-Lombardi”, arriverà un Potenza che condivide la partenza a rilento, in termini di risultati, con l'Avellino. Una sconfitta e tre pareggi, ultimo dei quali in casa, contro il neo-promosso Monterosi, hanno caratterizzato il cammino in avvio di campionato dei lucani.

Fabio Gallo brama riscatto anche a margine di un confronto con i tifosi: “Ad Avellino servirà attenzione, concentrazione e voglia di fare risultato, come in tutte le partite. I tifosi hanno chiesto massimo impegno, soprattutto al “Viviani”, che è il nostro stadio e dove dobbiamo cercare di non lasciare punti. Loro non sono mai mancati, anche in trasferta. Quello con loro è stato un confronto civile, con un una richiesta di spingere ancora di più” ha dichiarato l'allenatore dei leoni nell'ultimo post-partita.

“Il Monterosi è stata una squadra difficile da affrontare, come ci aspettavamo. Nel primo tempo non siamo stati abbastanza concreti, anche nel tenere un ritmo di gara più alto. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a concretizzarla e questo è un problema che bisognerà risolvere. Abbiamo rischiato di perdere la partita su un mezzo tiro in porta. Mi auguro che la condizione di tutti possa migliorare in modo tale che questo gap possa essere colmato” ha poi aggiunto Gallo.

“Cerco di mettere in campo i calciatori che stanno bene, funzionali ed è questa la chiave per risolvere le difficoltà. Con il Monterosi è stata fondamentale l'intuizione di metterci a 4 dietro e una giocata di Costa Ferreria, un calciatore importante che dobbiamo recuperare al massimo della condizione al pari di tanti altri compagni di squadra in modo da avere da loro il massimo nei novanta minuti di gioco” ha, infine, concluso il mister del Potenza.