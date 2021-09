Stadio Partenio-Lombardi, uno striscione per ricordare Gianluca Puorro A due anni dalla tragica scomparsa il ricordo del giovane di Montefredane resta indelebile

Sono già passati due anni dal tragico incidente che costò la vita a Gianluca Puorro, ma il suo ricordo resta indelebile nel cuore e nei pensieri di chi lo ha conosciuto. Davanti alla Tribuna Montevergine dello stadio “Partenio-Lombardi” è stato affisso uno striscione nel secondo anniversario della drammatica scomparsa del giovane di Montefredane, rimasto vittima di un incidente stradale mentre viaggiava, da passeggero, a bordo di un'autovettura che stava facendo rientro in Irpinia da Salerno: “C'eri e resti... Ciao Gianlu”. Una vita spezzata all'improvviso per cui non ci si dà pace e un segno pressoché tangibile lasciato nell'animo degli amici con cui seguiva il suo amato Avellino. Poche parole per ricordare Gianluca in uno dei luoghi in cui amava essere per assistere alle partite dei biancoverdi trascorrendo ore spensierate. Due anni già alle spalle, un senso di vuoto che si fa fatica a riempire, una memoria da tenere viva per lenire un dolore che non potrà mai davvero svanire del tutto.