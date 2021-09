Lega Pro, ecco il piano per il ritorno allo stadio dei tifosi Serie di iniziative in arrivo. Al centro del dibattito anche i costi per il servizio degli steward

Mentre l'Avellino si appresta a riabbracciare il tifo organizzato grazie al ritorno della Curva Sud, che si appresta a concretizzarsi in occasione della sfida casalinga con il Potenza, il tema del ritorno dei supporter allo stadio diventa sempre più centrale, perché la gente è il sale del calcio, ma anche per questioni di carattere economico dopo duri e penalizzanti mesi di pandemia: “Per i club della Lega, insieme a quello della sostenibilità, il tema da affrontare subito è quello di riportare gli appassionati allo stadio. Per raggiungere questo obiettivo dovremo giocare di squadra attraverso un’iniziativa collettiva. Ogni società dovrà svolgere un ruolo per convincere i propri tifosi, attraverso specifiche iniziative territoriali, a ritornare a riempire gli spalti” ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

La Lega Pro è unita per fare in modo che tutti gli impianti sportivi della Serie C tornino a colorarsi come prima dell’inizio della pandemia. In una riunione online il presidente Ghirelli ha incontrato le segreterie e gli uffici stampa di tutte le sessanta squadre del campionato per lanciare questo messaggio: “Deve tornare l’amore per il calcio riportando i tifosi dentro agli stadi”.

Nell’incontro, dove sono stati riassunti i dati statistici sulle presenze negli impianti dopo quattro turni e si sono proposte nuove idee per aiutare i club, si è affrontato anche il tema della sostenibilità con particolare riferimento al problema dei costi per garantire il fondamentale servizio degli steward. “Rispetto al servizio di steward il problema è che il calcolo del numero viene fatto sulla capienza e non sul riempimento delle ultime giornate, che nelle prime quattro giornate è al 35 per cento di media. Dobbiamo esaminare la situazione freddamente, con serietà e scientificità senza accendere illusioni fatue. Non si deve gravare sulle spalle delle società. Stiamo parlando della situazione sicurezza negli stadi con il Governo e continueremo a farlo per riportare la passione negli stadi, senza pesare sulle finanze delle nostre società. In questi mesi abbiamo acquisito credibilità e reputazione in ogni sede, anche quella governativa e parlamentare, perché siamo molto seri e avanziamo proposte fondate e di sistema” ha concluso Ghirelli.