Gallo: "Ad Avellino compatti e cinici, abbiamo già fermato Bari e Catanzaro" Il tecnico del Potenza: "Affrontiamo una delle favorite per la B con un reparto top in Serie C"

Alla vigilia di Avellino – Potenza, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, parola al tecnico dei lucani, Fabio Gallo: “L'Avellino ha un organico alla pari di Bari, Catanzaro e Palermo, che sono le favorite per andare in Serie B. Non c'è da scoprire nulla. Affrontiamo una squadra fortissima, ma noi dobbiamo ripartire proprio dalla consapevolezza di aver fatto bene contro due formazioni che hanno rose attrezzate come quella dell'Avellino, ovvero, come detto, Bari e Catanzaro. Proveremo a far bene al Partenio dove ci servirà compattezza e attenzione massima. Affrontiamo una squadra di grandissima qualità, hanno il centrocampo più forte del girone. Dobbiamo fare una gara di attenzione, cercare di sfruttare le occasioni che ci capiteranno, bisogna essere cinici. La pericolosità di un attacco non lo determina il numero di attaccanti che si schierano, ma il numero di giocatori che partecipano alla fase offensiva. La formazione sarà diversa, giocherano sicuramente Vecchi e Bruzzo. Caiata è arrabbiato? È il presidente, ha il diritto di essere arrabbiato. Ho rivisto la partita con il Monterosi. Pur non avendo giocato benissimo abbiamo creato 6 occasioni da gol e subito un gol ingenuo”.