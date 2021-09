Carriero non ci sta: "Smettetela di dire che sono nervoso, gioco sempre così" Avellino - Potenza 1-0, il match-winner: "Giudizi condizionati su di me per la mancanza di vittorie2

Avellino – Potenza 1-0, il commento di Carriero: “Perché non siamo andati sotto la Curva? Francamente era la prima volta che giocavamo davanti ai nostri tifosi, non sapevamo neppure noi dove andare e cosa fare. Ora lo abbiamo capito. Avellino non è una piazza come le altre. Conosciamo le pressioni che ci sono. Mi hanno raccontato l'ambiente caldo che si vive qui. La pandemia non ce lo aveva mai fatto conoscere. Sappiamo che quando vinciamo il pubblico ci premia e quando perdiamo è giusto che ci contestino, ma a me piace così”.

L'etichetta che non piace: “Non mi piace questa immagine del me nervoso che sta passando. Io penso che la maglia sia dei tifosi e che se non scendo in campo con cattiveria non la onoro, a casa non riesco a guardarmi allo specchio. Si è mistificato il mio modo di giocare, che in realtà è sempre lo stesso. Anche valutando il numero di cartellini ricevuti tra la scorsa stagione, dove, ad esempio, sono stati inferiori a quelli di Aloi, e a quella attuale. Perché? I risultati condizionano le opinioni. Vincevamo e allora era tutto bello, anche il mio modo di giocare. Con il Latina ho sbagliato a sbracciare, ma sono stato ingenuo non nervoso. Siamo una squadra che gioca molto sui nervi e vogliamo continuare a dare tutto. Sappiamo che se non giochiamo con determinazione possiamo prendere schiaffi da tutti”.

I moduli: “Non ci causa nessun problema cambiarli, ci abbiamo lavorato in ritiro apposta. Sono situazioni che ci stiamo portando dietro e dipende dalla partita come ci schieriamo”.

La pressione: "La pressione c'è, quando si vince si sta bene, quando non si vince meno. Il gol vale tanto, avevo la mia famiglia in tribuna e il gol è per loro. Come nasce? Non sono cattivo, ma ho temperamento, ecco. E c'è l'ho messo facendo quello che il mister chiede, ovvero andare a pressare alto per recuperare il pallone. Sono felice per la squadra”.

Il Catanzaro: “Sarà una gara importante, oggi è stata una giornata perfetta, le rivali hanno pareggiato, il ritorno della Curva. Ora bisogna solo continuare. Col Catanzaro sappiamo che sarà una bella partita, sono avversari forti e sarà un test davvero importante per dirci davvero chi siamo”.