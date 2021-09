Avellino - Potenza 1-0, le pagelle Forte fa una parata pazzesca e decisiva, Carriero mostra i denti. D'Angelo e Mignanelli sciupano

Avellino – Potenza 1-0, le pagelle.

Avellino (3-5-2)

Forte 7.5: La parata in tuffo su Ricci, al 94', è semplicemente fenomenale. Giù la saracinesca anche su Banegas e Salvemini, senza dimenticare un'altra bella parata su Ricci sul finire del primo tempo. Decisivo.

Silvestri 6.5: La continuità di rendimento che ha raggiunto è la nota più lieta. All'apice della maturità sotto la sapiente guida di Braglia.

Dossena 6: Sfiora il gol con un gran colpo di testa, attento in marcatura e dominante nel gioco aereo.

Bove 6.5: Pochi fronzoli, grande fisicità e attenzione.

Ciancio 6: Presidia con esperienza la sua corsia di competenza non disdegnando qualche buona sortita offensiva (36’ st Rizzo 5: Altro approccio soft. Deve cambiare passo).

Carriero 7: Lotta come un leone ferito per dimostrare di saper convogliare la sua carica agonistica in un'intensità utile e non dannosa per la squadra. Borseggia il pallone della vittoria con un pressing feroce sulla trequarti avversaria (36’ st Mastalli 5.5: Ancora un po' timido e bloccato).

Aloi 6: Senza infamia e senza lode, ma stavolta pure senza cartellino. Fa legna in mediana.

D’Angelo 5.5: Si impegna e non si tira mai indietro, ma sciupa due occasioni da rete da posizione favorevole esagerando con una rabona, decisamente non adatta al momento dell'Avellino, e in generale, a tu per tu con il portiere avversario.

Tito 6.5: Come quinto di centrocampo ha un'altra marcia, arriva sul fondo e mette dentro qualche pallone in più dei suoi. Prezioso, come sempre, su palla inattiva (25’ st Mignanelli 5: Si divora un contropiede colossale sbagliando il controllo).

Gagliano 6: Generoso anche se poco incisivo (dal 18’ st Messina 6.5: Entra col piglio giusto, sul pezzo e subito in partita).

Maniero 6: Il gol non arriva ancora, ma lavora per la squadra. E pure questo conterà qualcosa.

Braglia 6: Deve rinunciare in un solo colpo a Di Gaudio e Kanoute, non dettagli. La manovra non è ancora fluida e ficcante, ma oggi contava solo vincere. E sono comunque cinque i risultati utili consecutivi.

Potenza (3-5-2): Marcone 7; Matino 6, Gigli 5.5, Vecchi 5.5 (25’ st Nigro 6); Coccia 5.5, Zampa 5.5 (22’ st Costa Ferreira 6.5), Sandri 6, Bruzzo 5 (25’ st Baclet 6), Sepe 4.5 (1’ st Banegas 6); Salvemini 5.5 (22’ st Volpe 6), Ricci 6.5. All.: Gallo 6.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate 5.5. Assistenti: Fragetta della sezione di Catania e Spina della sezione di Palermo 5.5 e 6.