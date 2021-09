Gallo: "Sconfitta immeritata, ce la siamo giocata fino in fono" Avellino - Potenza 1-0, il tecnico: "Inizio difficile? Il campionato è difficile"

Avellino – Potenza 1-0, il commento del tecnico dei lucani, Fabio Gallo: “Ce la siamo giocata fino in fondo, abbiamo avuto, specialmente nel secondo tempo, occasioni importanti che non abbiamo sfruttato. Abbiamo provato a rimediare a una sconfitta che, per le occasioni avute nel secondo tempo, è immeritata. Inizio difficile? Il campionato è molto difficile, sapevamo che questo inizio, calendario alla mano, sarebbe stato complicato. Abbiamo avuto la possibilità di fare più punti di quelli raccolti, nel corso di queste prime cinque giornate, ma non ce l’abbiamo fatta. Cercheremo di andarci a prendere i punti che ci meritiamo nelle prossime partite. Tornando alla sfida di oggi, è chiaro che nel primo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo rischiato su due palle inattive, per il resto la squadra ha giocato una gara attenta come dovevamo fare ad Avellino, contro una delle favorite alla vittoria finale. Una volta in svantaggio ho provato a mettere giocatori offensivi per recuperare. Col senno del poi è sempre facile giudicare e parlare".