Avellino, elongazione all'adduttore per Kanoute: le ultime dall'infermeria Ripresa verso la sfida con il Catanzaro, in programma giovedì al Partenio-Lombardi

Ripresa immediata della preparazione per l'Avellino, che giovedì - con calcio d'inizio alle 21 - affronterà il Catanzaro. Lavoro defaticante per i calciatori che sono stati impiegati da Piero Braglia nel match vinto con il Potenza. Il resto del gruppo ha svolto lavoro atletico e tecnico. Claudiu Micovschi ha superato la lesione di primo grado al retto femorale. Clinicamente guarito, il jolly offensivo romeno sta svolgendo un programma di riatletizzazione, come Gennaro Scognamiglio, recuperato dalla forte distorsione alla caviglia con interessamento di un legamento. Elongazione all'adduttore della coscia destra per Mamadou Kanoute. Terapie per l'ex Palermo, quindi out verso la sfida con il Catanzaro. Antonio Di Gaudio è in fase di recupero dall'infiammazione all'adduttore della coscia destra. Programma specifico di terapie per il fantasista siciliano. Vincenzo Plescia non era a disposizione dello staff tecnico per la gara con il Potenza e la febbre limita ancora l'attaccante ex Vibonese.