Calcio femminile, aperte le iscrizioni per giocare nell'Avellino Ecco il progetto "Wolf Woman", riservato alle nate tra il 2005 e il 2015: ecco come partecipare

La nazionale della c.t. Bertolini ha rappresentato uno splendido spot per un movimento in costante ascesa, che si sta prendendo, con le unghie e con i denti, lo spazio che merita. Una dignità guadagnata attraverso l'impegno e la passione di tante donne e ragazze che hanno sfidato pregiudizi e luoghi comuni dando vita a uno spettacolo godibile, sempre più competitivo, incentivato dal percorso federale finalizzato a svincolarsi dal dilettantismo. E così, anche l'Avellino, dopo qualche tentativo andato a vuoto nelle scorse stagioni, ci riprova con "Wolf Woman", progetto per la nascita del calcio biancoverde a tinte rosa. In un comunicato ufficiale del club irpino, svelati tutti i dettagli.