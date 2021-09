Monterosi - Avellino, ecco tutte le informazioni per i tifosi biancoverdi La sfida con i neo-promossi laziali è in programma domenica, alle 17,30, al "Rocchi" di Viterbo

Il Catanzaro all'orizzonte (giovedì, ore 21, stadio "Partenio-Lombardi"), ma non solo: tour de force di campionato anche per i tifosi. La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Enrico Rocchi”, per il match Monterosi - Avellino, valido per la settima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domenica 3 ottobre 2021, alle 17,30, è iniziata e sarà attiva fino alle 19 di sabato 29 settembre.

Il costo dei ticket di ingresso è di 12,50 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita. Sono previste due tipologie di ridotto (under 14 ed over 65). Questi titoli d'ingresso, a prezzo agevolato, costeranno 8 euro più 1 euro di diritti di prevendita.

I bigleitti potranno essere acquistati in tutti i punti vendita della rete nazionale Ciaotickets e online al link: https://bit.ly/3AQxGGH.

L’accesso è consentito solo ai possessori di green pass che attesti la vaccinazione con una (rilasciato dopo quindici giorni dalla somministrazione) o due dosi di siero anti Covid-19 o di un certificato che renda nota la negatività a un tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara. Chi non ne è in possesso del green pass non potrà avere accesso allo stadio anche se acquisterà il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Al prefiltraggio sarà, come d'abitudine, misurata la temperatura corporea. Gli Stewart saranno muniti di dispositivi per il controllo del green pass attraverso l’app “verifica C19”. I tifosi dovranno mostrare un documento d’identità e il biglietto oltre ad avere al seguito una mascherina FFP2 da utilizzare negli spazi chiusi o in caso di assembramento negli spazi all’aperto.

Attraverso una nota ufficiale, l'Avellino ha chiesto ai tifosi di recarsi con largo anticipo allo Sstdio in quanto si dovranno verificare i green pass oltre l’attestazione del titolo d’ingresso.

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante la città di residenza. Per questa gara non è consentito il cambio utilizzatore.

L’apertura dei cancelli del Settore Ospiti avverrà a un'ora e mezza dal fischio d'inizio (a partire dalle 16).