Avellino - Catanzaro, confermate le modalità di accesso per gli abbonati Tessere rigide, le ultime: cosa portare con sé ai tornelli per entrare allo stadio

Anche in occasione della gara con il Catanzaro, in programma giovedì prossimo, alle 21, al "Partenio-Lombardi", valida per la sesta giornata del girone C di Serie C 2021/2022, i tifosi dell'Avellino che si sono abbonati avranno accesso allo stadio presentandosi a tornelli muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, green pass, segnaposto e fidelity card in formato cartaceo. Così come accaduto in occasione della sfide con il Latina e il Potenza, infatti, a margine della prima giornata con il Campobasso, fuori dal carnet delle gare casalinghe inserite nel pacchetto, c'è bisogno di attendere, o meglio di continuare ad attendere, per il rilascio delle card in formato rigido. Di pari passo, si palesa la necessità di presentarsi ai punti di accesso dell'impianto sportivo con quanto sopra indicato.

Dalla biglietteria dell'Avellino viene, però, chiarito che il ritardo delle tessere in pvc non dipende dalla società, ma dal circuito che è responsabile della loro stampa ed a cui è stato commissionato di produrle, che è costantemente sollecitato per la consegna degli abbonamenti, in formato non cartaceo. Abbonamenti che sarà possibile ritirare ai botteghini e allo store ufficiale non appena, ovviamente, saranno a disposizione.

Ecco, dunque, le indicazioni da seguire per i 1306 supporter che hanno deciso di sottoscrivere titoli d'ingresso annuali.