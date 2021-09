Avellino - Catanzaro, le probabili formazioni Tre possibili novità dall'inizio tra le file biancoverdi, due titolari in dubbio tra i giallorossi

L'Avellino per confermarsi, il Catanzaro per ritrovarsi e salvare la panchina a Calabro, proprio come una stagione fa. Al “Partenio-Lombardi” (ore 21) scocca l'ora del posticipo della sesta giornata del girone C di Serie C, la cui classifica va sempre più delineandosi, restituendo le prime certezze: primi tentativi di fuga, con il Bari, capolista, corsaro a Messina (0-2) e tante possibili outsider come la Paganese di Castaldo, in gol al novantesimo contro la Vibonese, volata a quota 11 punti grazie al terzo successo di fila allo stadio “Torre”. In estrema sintesi, chi si ferma può iniziare a ritrovarsi perduto con il peso delle pressioni e delle aspettative a pesare come un macigno adagiato sulle spalle.

Primo turno infrasettimanale, seconda tappa del consueto tour de force da tre partite in otto giorni. L'Avellino, che ha scelto di non rivelare i convocati per la seconda partita di fila, dovrà rinunciare, con ogni probabilità, così come contro il Potenza a Di Guadio, alle prese con terapie per guarire da un'infiammazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Certe le assenze di un altro acciaccato, ovvero Kanoute. Micovschi è clinicamente guarito, ma dovrebbe tornerà a disposizione domenica, in occasione della trasferta a Viterbo, contro il Monterosi Tuscia. Scognamiglio e Plescia, che hanno superato rispettivamente le noie a una caviglia e la febbre, si accomoderanno, in maniera verosimile, in panchina. Fuori per scelta tecnica Sbraga. Sul fronte formazione possibili tre novità di formazione rispetto all'undici opposto ai lucani: Mastalli, Mignanelli e Messina in favore di D'Angelo, Tito e Gagliano all'interno del 3-5-2, speculare a quello dei dirimpettai, che sarà confermato in attesa di avere di nuovo a piena disposizione gli interpreti per sviluppare il tridente.

Dall'altra parte del campo in forte dubbio Branduani e capitan Martinelli, che sono usciti malconci dalla sfida in posticipo con il Catania. Nocchi e Gatti sono in rampa di lancio. In attacco spazio al tandem Bombagi – Cianci, trattati pure dall'Avellino nel corso della finestra estiva di calciomercato.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 21)

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Mastalli, Mignanelli; Maniero, Messina. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Tito, De Francesco, Matera, D'Angelo, Gagliano, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Guadio, Micovschi, Kanoute.

Altri: Sbraga.

Ballottaggi: Aloi – Bove: 60% - 40% (se gioca Bove 3-4-2-1).

Diffidati: nessuno.

Catanzaro (3-5-2): Nocchi; Scognamillo, Fazio, Gatti; Rolando, Verna, Vandeputte, Wellbeck, Porcino; Bombagi, Cianci. A disp.: Branduani, Romagnoli, Martinelli, Monterisi, De Santis, Tentardini, Carlini, Cinelli, Risolo, Bearzotti, Curiale, Vazquez. All.: Calabro.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cinelli.

Altri: nessuno.

Ballottaggi: Gatti – De Santis – Martinelli: 40% - 30% - 30%; Nocchi – Branduani: 60% - 40%.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Dicosta della sezione di Novara e Poma della sezione di Trapani. Quarto Ufficiale: Petrella della sezione di Viterbo.