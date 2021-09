Avellino - Catanzaro 0-0, le pagelle Rizzo finalmente con personalità, Mastalli per ora è un corpo estraneo. Maniero fa fatica

Avellino – Catanzaro 0-0, le pagelle.

Avellino (3-5-1-1)

Forte 6.5: Un solo intervento, ancora una volta decisivo, su tiro da distanza ravvicinata di Verna. Semplicemente determinante.

Ciancio 6: Annulla Porcino, sulla carta un brutto cliente. Stavolta solo sulla carta.

Dossena 6: Domina nel gioco aereo, rischia di giocare a caro prezzo l’unica mezza disattenzione della serata, in condominio con Mignanelli, quando Verna sfonda al centro e si presenta a tu per tu con Forte.

Bove 6.5: Pallone perso sanguinoso su pressing di Cianci, rimedia con un autentico miracolo difensivo su tocco a botta sicura di Bearzotti, a porta ormai vuota, da zero metri.

Rizzo 6.5: Il migliore tra le file biancoverdi. Finalmente propositivo e volitivo, dinamismo e voglia di fare. Gran cross per D’Angelo, che maledice tra traversa.

Carriero 6: Si dà un gran da fare, anche non riesce a lasciare un segno particolarmente importante sulla partita.

Aloi 5: Farraginoso. Perde tanti, troppi palloni.

D'Angelo 6: Cicca un tiro da buona posizione, si rifà con una botta al volo che grida vendetta, disintegrando quasi la traversa (43’ st Matera sv: Pochi minuti per mettersi in mostra e rendersi utile alla causa).

Mignanelli 5.5: Si fa anticipare in velocità da Verna, che per poco non fa secco Forte. Manca in fase di spinta. Svanisce alla distanza dopo un buon avvio (33’ st Tito 5.5: Fa in tempo solo a rimediare un giallo).

Mastalli 5: Per ora è un corpo estraneo, che fatica a trovare collocazione in campo dove non lascia praticamente traccia della sua presenza (33’ st De Francesco 5.5: Poca convinzione nel potenziale colpo da biliardo risoltivo, al 94’).

Maniero 5: Lotta, s’impegna, prova a lavorare per la squadra, ma non riesce a rendersi mai pericoloso, complici scarsi rifornimenti, ma anche una scarsa reattività (42’ st Gagliano sv: Entra a giochi ormai fatti).

Braglia 6: Resta ancora estremamente difficile giudicare il suo operato. Sei calciatori fuori, tutti titolari o potenzialmente tali, non sono un alibi ma un dato di fatto.

Catanzaro (3-5-2): Branduani 6; Scognamillo 6, Fazio 5.5, Martinelli 6; Bearzotti 5 (29’ st Risolo 6), Verna 5.5, Wellbeck 5.5 (33’ st De Santis 6), Vandeputte 5.5, Porcino 5.5 (29’ Tentardini 6); Cianci 6 (33’ st Curiale 6), Vazquez 5.5 (22’ st Carlini 6). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Bombagi, Monterisi, Cinelli, Ortisi, Gatti. All.: Calabro 6.

Arbitro: Tremolada della sezione di Monza 6.5. Assistenti: Dicosta della sezione di Novara e Poma della sezione di Trapani 6 e 6.