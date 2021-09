Braglia: "Grande prestazione. Bari in fuga? Non mi preoccupa" Avellino-Catanzaro 0-0, il tecnico: "Verremo fuori una volta recuperati tutti, non ho alcun dubbio"

Avellino – Catanzaro 0-0, il commento di Braglia: “Abbiamo fatto una grande prestazione. Meritavamo di vincere, contro un avversario al completo, nonostante le defezioni. La traversa colpita da D’Angelo e l’occasione non sfruttata da De Francesco nel finale potevano darci i 3 punti, ma abbiamo fatto una partita da veri uomini, nonostante le problematiche. I ragazzi hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e di tenerci alla piazza. Ho sperato di recuperare Kanoutè fino alla fine, ma non ce l'ha fatta. Tatticamente la squadra ha fatto una grande partita, fisicamente e agonisticamente pure. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Peccato non averla vinta. La difesa non prende gol? Qualcosa di buono lo stiamo facendo, siamo la miglior retroguardia del campionato con sole 2 reti subite in 6 giornate. Penso che a volte sottovalutiamo il fatto che ora abbiamo fuori tutti i giocatori che possono farti cambiare marcia saltando l'uomo, i vari Di Gaudio, Kanoutè e Micovschi. Il vero valore di questa squadra presto verrà fuori. I punti dal Bari non li conto, non mi preoccupo, ero e resto sereno perché sono convinto che l'Avellino arriverà dove deve arrivare. Silvestri? Non è riuscito a riposare per via della febbre, sarebbe stato scorretto nei suoi confronti e dei compagni di squadra costringerlo a scendere in campo in queste condizioni. Ora bisogna solo recuperare energie e pensare al Monterosi. Una neo-promossa di tutto rispetto. Con il Palermo ha meritato di vincere. Se sbaglieremo l’approccio perderemo, poco ma sicuro, anche perché abbiamo un giorno in meno per riposare. Speriamo di recuperare qualcuno, in primis proprio Silvestri, per la partita”.