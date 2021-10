Mignanelli: "Non eravamo più abituati, ma una Curva così può fare la differenza" Avellino - Catanzaro 0-0, il cursore di fascia mancina: "Braglia mi fa sentire la sua fiducia"

Avellino – Catanzaro 0-0, il commento del cursore di fascia mancina dei biancoverdi, Daniele Mignanelli: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra importante, che ha i nostri stessi obiettivi. Il pareggio ci va un po' stretto, ma abbiamo creato tanto. Anche la fortuna sulla traversa e sul tiro finale ci ha voltato le spalle. La squadra sta girando meglio rispetto all'inizio e in classifica presto arriveremo dove meriteremo. Qui sto bene, sono stato accolto subito benissimo dal mister e dai compagni di squadra e sto trovando la giusta condizione. Dobbiamo solo dare continuità alle nostre prestazioni. Dopo la partita con il Potenza, Braglia mi ha rincuorato per il contropiede sciupato perché mi sono allungato troppo il pallone e mi ha detto di continuare a lavorare, che sarebbe arrivata la mia occasione e sarei tornato a giocare titolare dopo la prima con il Campobasso. Giocare con lo stadio pieno di gente è qualcosa a cui noi calciatori stiamo imparando ad abituarci di nuovo. Cambia tutto dopo un anno in un silenzio surreale, ma ad Avellino, con questo tifo, la nostra Curva, può e deve essere solo un’arma in più. Tito? Ci giochiamo il posto, magari io posso dare più garanzie in fase di copertura".