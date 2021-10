Avellino - Catanzaro 0-0, le conferenze stampa post-partita Il commento di Braglia, Mignanelli e Calabro dopo il pari al "Partenio-Lombardi"

Avellino – Catanzaro 0-0, le conferenze stampa post-partita. Nel video in apertura è possibile riascoltare tutte le dichiarazioni rese nel post-partita della partita giocata ieri sera allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C, dal tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia, del difensore dei lupi, Daniele Mignanelli, e dell'allenatore dei giallorossi, Antonio Calabro. In archivio la seconda tappa di un tour de force da tre partite in otto giorni con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti in campionato: domenica, alle 17,30, l'Avellino sarà di scena a Viterbo contro il neo-promosso Monterosi mentre il Catanzaro avrà tempo fino a martedì prossimo per preparare l'incontro al “Ceravolo” contro la Fidelis Andria. Il Bari ha incrementato a 6 i punti di vantaggio da campani e calabresi, chiamati a pigiare il piede sull'acceleratore per restare in scia sperando di ridurre immediatamente le distanze. Domenica, alle 17,30, i biancorossi affronteranno il Monopoli allo stadio “San Nicola”.