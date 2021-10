Avellino, Di Somma dà il benvenuto a De Napoli nel settore giovanile Il bilancio del direttore sportivo sull'attività del vivaio biancoverde

Da quest'anno il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma ha un'ulteriore mansione: supervisionale le attività del vivaio biancoverde. E così, all'alba di una nuova annata agonistica, è tempo di un primo bilancio sulla rinfondazione del settore giovanile e di un commento sui primi passi all'alba del'annata agonistica 2021/2022: “Da due anni la famiglia D’Agostino ha avviato il progetto Youth. Non è facile partire da zero, ricostruendo tutto dalle fondamenta. Per conseguire i primi risultati bisogna attendere qualche anno, ma ciò che mi colpisce è l’entusiasmo e la voglia di fare di tutte le persone coinvolte. Caratteristiche fondamentali per un percorso di crescita sportiva. Da quest’anno,nell’organigramma c’è anche Nando De Napoli, uno che come me ha il sangue biancoverde. Sarà un valore aggiunto per tutti i ragazzi coinvolti. Deontologicamente faccio sempre lavorare i professionisti incaricati, ma ho già detto loro che, nonostante i miei impegni in prima squadra, potranno contare sul mio supporto” ha dichiarato Di Somma.