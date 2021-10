Avellino, De Napoli: "Che emozione ricordare l'esordio in A con questa maglia!" Il ritorno di "Rambo" nel Settore Giovanile: ecco che ruolo ricoprirà

Inizia l'avventura di Ferdinando De Napoli nel Settore Giovanile dell'U.S. Avellino. Assente allo shooting fotografico del vivaio biancoverde perché in viaggio verso la Campania, l'ex centrocampista dei biancoverdi ha raggiunto il capoluogo irpino e, prima di mettersi al lavoro, ha raggiunto lo store ufficiale per ricevere un dono speciale dall'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino: “Abbiamo operato un restyling della maglia con cui Nando De Napoli ha fatto il suo esordio in Serie A con l'Avellino. Nando De Napoli torna ad Avellino riprendendosi la sua maglia” ha commentato il dirigente dell'Avellino passando la prima maglia dei lupi tra le mani di "Rambo", nuovo coordinatore tecnico del progetto Youth. “È una maglia bellissima, grazie. All'epoca non c'era il cognome sulle spalle e mi piace molto vederlo, adesso. Con questa maglia esordii all'Olimpico, contro la Roma. Perdemmo 3-2 per un gol di Maldera nel finale. Con questa maglia sono arrivato in Nazionale, ai mondiali di Messico 1986. Come posso dimenticarla? Forza lupi!” ha commentato De Napoli.