Monterosi, un solo assente. Contro i biancoverdi titolari due ex Avellino su tre D'Antoni: "Sono convinto che faremo una buona partita contro una squadra importante"

Il Monterosi, reduce da tre pareggi consecutivi e a caccia della prima, storica, vittoria nel professionismo dopo la promozione in Serie C, è pronto a sfidare l'Avellino allo stadio “Rocchi” di Viterbo. Un solo indisponibile per i padroni di casa in vista della gara valida per la settima giornata del girone C 2021/2022: si tratta del centrale difensivo partenopeo Angelo Tartaglia. Nel 3-5-2 dei locali troveranno spazio due dei tre ex della partita, ovvero Rocchi e Di Paolantonio. Partirà dalla panchina Adamo.

Attraverso la pagina facebook ufficiale del club laziale, il tecnico David D'Antoni, che sarà squalificato al pari del suo vice Stefano Maestà (in panchina si accomoderà il collaboratore tecnico Fabio Morelli) ha presentato così il match contro i biancoverdi: “L'Avellino è una squadra importante, con un grande allenatore, che ho avuto in passato. Squadra fisica, di categoria, di qualità, con giocatori offensivi, grande stabilità a livello difensivo; squadra intensa che sa sfruttare al meglio tutte le occasioni che una partita gli mette davanti. Avversario ostico, ma sono convinto che faremo una buona partita”.

L'elenco dei 21 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia): 1 Alia, 3 Cancellieri, 5 Buono, 7 Polito, 8 Franchini, 9 Polidori, 10 Ferri, 12 Borghetto, 14 Verde, 17 Adamo, 18 Parlati, 19 Piroli, 20 Nasini, 23 Rocchi, 28 Sdaigui, 33 Mbende, 55 Basile, 90 Costantino, 92 Di Paolantonio, 98 Buglio, 99 Caon.

La probabile formazione.

Monterosi (3-5-2): Borghetto; Mbende, Piroli, Rocchi; Polito, Buglio, Di Paolantonio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. A disp.: Alia, Basile, Verde, Adamo, Buono, Franchini, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Caon, Ferri Marini. All.: Morelli (squalificati D’Antoni e Maestà).