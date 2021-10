Avellino, Braglia recupera la metà degli indisponibili. Brutte notizie in difesa Sono 22 i calciatori a disposizione del tecnico a un bivio tattico in vista del match col Monterosi

Sono 22 i calciatori a disposizione del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, per Monterosi Tuscia – Avellino, valida per la settima giornata del girone C di Serie C. La gara è in programma domani, 3 ottobre 2021, alle 17,30, allo stadio “Rocchi” di Viterbo. Recuperati Kanoute, Micovschi e Plescia. Brutta notizia in difesa: è costretto ad alzare bandiera bianca per la seconda partita di fila Silvestri, alle prese con i postumi fisici di un'intossicazione da farmaci. Fuori a scopo precauzionale Di Gaudio e Scognamiglio, che torneranno a disposizione in occasione della gara casalinga con la Virtus Francavilla, in programma il prossimo sabato 9 ottobre. Sul fronte formazione trivio tattico: i biancoverdi potrebbero essere schiarati con un 3-5-2 (3-5-1-1) speculare a quello dei prossimi dirimpettai, tornare al 4-3-2-1 utilizzando Micovschi o Mastalli con Kanoute, dal primo minuto, a supporto dell'unica punta (Maniero in vantaggio su Plescia) o confermare la difesa a 3 ma sacrificando uno tra Aloi e D'Angelo per adottare il 3-4-2-1 (3-4-3).

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Forte, Pane, Pizzella.

Difensori: Bove, Ciancio, Dossena, Mignanelli, Sbraga, Rizzo, Tito.

Centrocampisti: Aloi, Carriero, D'Angelo, De Francesco, Matera, Mastalli.

Attaccanti: Kanoute, Gagliano, Maniero, Messina, Micovschi, Plescia.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-1-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Kanoute; Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Mignanelli, De Francesco, Matera, Mastalli, Micovschi, Gagliano, Messina, Plescia. All.: Braglia.