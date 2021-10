Gagliano: "La contestazione dei tifosi? Il calcio è questo, ci sta" Monterosi Tuscia-Avellino 2-1, l'attaccante: "Felice per il primo gol, ora battiamo il Francavilla"

Monterosi Tuscia – Avellino 2-1, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Luca Gagliano subentrato nel corso della ripresa e autore della rete del momentaneo 1-1 con uno splendido colpo di testa su invito di Micovschi dalla fascia destra: “Sono contento del primo gol con l'Avellino, ma ovviamente amareggiato per la sconfitta. La soddisfazione non può essere piena se non arriva il risultato di squadra. Non ci dobbiamo demoralizzare. Bisogna dare subito una scossa e sabato dobbiamo rifarci con la Virtus Francavilla. Sono contento di far parte di questa squadra, ci sono giocatori ottimi e una panchina molto lunga, è solo un momento difficile da superare. Lo faremo insieme. Sono sicuro che sabato ci rifaremo. Fischi e contestazioni? Il calcio è questo, ci sta. Quando si perde si deve pedalare e stare zitti perché è comprensibile l'amarezza dei tifosi per un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Non possiamo fare altro che dare il massimo per rifarci. Lo dobbiamo ai nostri supporter”.