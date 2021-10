Morelli: "Ragazzi straordinari contro una grande squadra" Monterosi - Avellino 2-1, il preparatore dei portieri dei laziali si gode un successo storico

Monterosi Tuscia – Avellino 2-1, il commento del preparatore dei portiere dei laziali, Fabio Morelli, che oggi si è accomodato in panchina, nelle inedite vesti di tecnico, per cause di forza maggiore: “Ci tengo a ringraziare i ragazzi. Senza il mister e il vice, che erano squalificati, sono stati straordinari. Si sa che se manca il manico tutto diventa difficile, ma loro hanno fatto una partita straordinaria, ancora di più dopo il rosso a Polito e il rigore subito. Possiamo ambire a più di una semplice salvezza? Noi abbiamo una filosofia chiara con cui approcciamo il lavoro quotidiano: pensiamo a una partita per volta, anche perché abbiamo un gruppo nuovo, che si sta conoscendo. Stiamo costruendo qualcosa di importante, ma dobbiamo rimanere concentrati e non guardare più avanti della prossima gara. Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di dare qualcosa in qualcosa in più e l'hanno tirata fuori contro una grande squadra”. Primo storico successo in Serie C e quarto risultato utile consecutivo per il gruppo allenato da David D'Antoni.